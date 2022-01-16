Не собирается сидеть без работы. Шевченко нашел новую команду

 
Ексклюзивы
1/5
Героическая оборона Донецкого аэропорта. Воспоминания украинских киборгов
Героическая оборона Донецкого аэропорта. Воспоминания украинских киборгов
Просмотров: 288
"Все, что мы едим – картофель, яйца и чай": как в Киеве обжились беженцы из Афганистана
"Все, что мы едим – картофель, яйца и чай": как в Киеве обжились беженцы из Афганистана
Просмотров: 2952
Зеленский хочет сделать из Порошенко Януковича
Зеленский хочет сделать из Порошенко Януковича
12 Просмотров: 1683
"Более трети украинцев готовы держать оружие, а когда будет опасность для страны, их будет еще больше" - что пишет о нас мировая пресса
"Более трети украинцев готовы держать оружие, а когда будет опасность для страны, их будет еще больше" - что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 1836
Ярош после операции, Беленюк "на классике", Зеленский и спутник – неделя политиков в фото
Ярош после операции, Беленюк "на классике", Зеленский и спутник – неделя политиков в фото
Просмотров: 2214
Зеленский может испортить отношения с Байденом и МВФ: эксперт назвал причины
Зеленский может испортить отношения с Байденом и МВФ: эксперт назвал причины
2 Просмотров: 1458
За хакерскими атаками стоит Кремль - генерал СБУ назвал цель врага
За хакерскими атаками стоит Кремль - генерал СБУ назвал цель врага
1 Просмотров: 1791
Доллар рванул вверх и перевалил за 28 грн: чего ждать на следующей неделе
Доллар рванул вверх и перевалил за 28 грн: чего ждать на следующей неделе
Просмотров: 10836
Виртуальные люди: кто они, как живут и сколько зарабатывают
Виртуальные люди: кто они, как живут и сколько зарабатывают
Просмотров: 1071
"Зеленский хочет переложить провал борьбы с олигархами на Запад" – экономист
"Зеленский хочет переложить провал борьбы с олигархами на Запад" – экономист
Просмотров: 810
Фото
Все фото
6
5
4
5
5
Любила скорость. Появились подробности гибели жены футболиста в ДТП
Любила скорость. Появились подробности гибели жены футболиста в ДТП
В ДТП погибла жена украинского футболиста, подписавшего сегодня контракт с &quot;Зарей&quot;
В ДТП погибла жена украинского футболиста, подписавшего сегодня контракт с "Зарей"
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Зеленского застукали за пивом в пабе
Зеленского застукали за пивом в пабе
Гордон, Левочкин и &quot;слуга&quot; Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
Гордон, Левочкин и "слуга" Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
Видео
Все видео
Как "Шахтер" презентовал своего звездного новичка
Как "Шахтер" презентовал своего звездного новичка
Эпичный ляп и желтая карточка для противника. Каким был дебют Миколенко в АПЛ
Эпичный ляп и желтая карточка для противника. Каким был дебют Миколенко в АПЛ
Как игроки "Динамо" медосмотр проходили
Как игроки "Динамо" медосмотр проходили
Усиление под УПЛ. "Металлист" подпишет игрока сборной Эквадора
Усиление под УПЛ. "Металлист" подпишет игрока сборной Эквадора
Дерби Мадрида не будет. Определили финалистов Суперкубка Испании
Дерби Мадрида не будет. Определили финалистов Суперкубка Испании
Интервью
1/5
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
Просмотров: 153
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 882
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
1 Просмотров: 729
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
Просмотров: 396
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 5031
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
14 января 2022
1 Просмотров: 603
Сюжет
Жаль, звичайно. Я цього боксера раніше неабияк шанував. Та й настрою шкода, з яким сидів у кафешці й подумки підбивав сякі-такі підсумки. Політична ...
воскресенье, 16 января 2022 09:25

Не собирается сидеть без работы. Шевченко нашел новую команду

  Комментировать
Не собирается сидеть без работы. Шевченко нашел новую команду
Андрей Шевченко вывел сборную Украины на Евро-2020. Фото: УАФ

Сборная Польши хочет видеть украинского тренера 45-летнего Андрея Шевченко тренером своей команды.

Польский футбольный союз уже начал переговоры с бывшим тренером сборной Украины и "Дженоа", сообщает журналист Никола Скира.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Возвращайся работать домой" - Зеленский обратился к Шевченко

Поляки не смогли договориться с итальянским тренером Фабио Каннаваро, и теперь находятся в поиске новых кандидатов.

Главными претендентами на должность являются швейцарец Марсель Коллер и Шевченко. Поляки объявят о своем выборе 19 января.

Предыдущий наставник "кадры" Пауло Соуза расторг контракт с Польским футбольным союзом в одностороннем порядке.


Андрей Шевченко начал тренерскую карьеру в 2016 году, когда стал ассистентом тренера сборной Украины. Затем пять лет возглавлял национальную команду и вывел ее на Евро-2020, где сборная дошла до полуфинала.

С ноября по январь возглавлял "Дженоа", где был уволен из-за неудачных результатов. В последнем матче "грифоны" проиграли "Милану".

Сборная Польши сыграет в стыковом матче отбора в Кубок мира против России. Игра пройдет 24 марта.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Не собирается сидеть без работы. Шевченко нашел новую команду». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
января

Горел и молчал: студент сжег себя в центре столицы

"Люди выстояли – не выдержал бетон": чтим погибших киборгов

Самое читаемое
Порошенко сделал неожиданное предложение Зеленскому
Порошенко сделал неожиданное предложение Зеленскому 5 Просмотров: 24670
Достали согнутые пластины и кучу саморезов: Яроша оперировали 4 часа
Достали согнутые пластины и кучу саморезов: Яроша оперировали 4 часа 1 Просмотров: 20511
Любила скорость. Появились подробности гибели жены футболиста в ДТП
Любила скорость. Появились подробности гибели жены футболиста в ДТП
6
 Просмотров: 15246
Украинцам могут блокировать карты банка за пополнение свыше 5 тыс. грн
Украинцам могут блокировать карты банка за пополнение свыше 5 тыс. грн Просмотров: 11808
Доллар рванул вверх и перевалил за 28 грн: чего ждать на следующей неделе
Доллар рванул вверх и перевалил за 28 грн: чего ждать на следующей неделе
 Просмотров: 10836
Спорт
Сборная Украины останется без поддержки на чемпионате Европы по футзалу
Сборная Украины останется без поддержки на чемпионате Европы по футзалу Просмотров: 36
"Динамо" не смогло подписать бразильского форварда
"Динамо" не смогло подписать бразильского форварда Просмотров: 189
Миколенко остался без тренера
Миколенко остался без тренера Просмотров: 666
Сборная Украины потерпела второе поражение на чемпионате Европы по гандболу
Сборная Украины потерпела второе поражение на чемпионате Европы по гандболу Просмотров: 117
Как "Шахтер" презентовал своего звездного новичка
Как "Шахтер" презентовал своего звездного новичка
 Просмотров: 279
Больше всего комментируют
12
Зеленский хочет сделать из Порошенко Януковича
6
Зеленский занимается Порошенко больше, чем российской агрессией - Бильдт
5
Порошенко сделал неожиданное предложение Зеленскому
4
"Всем было все равно" - эксперт по кибербезопасности прокомментировал атаку на правительственные сайты
4
Украинские диссиденты выступили в защиту Петра Порошенко (ФОТО, ВИДЕО)
Голосов: 371
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть