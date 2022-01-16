Не собирается сидеть без работы. Шевченко нашел новую команду

Сборная Польши хочет видеть украинского тренера 45-летнего Андрея Шевченко тренером своей команды.

Польский футбольный союз уже начал переговоры с бывшим тренером сборной Украины и "Дженоа", сообщает журналист Никола Скира.

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Поляки не смогли договориться с итальянским тренером Фабио Каннаваро, и теперь находятся в поиске новых кандидатов.

Главными претендентами на должность являются швейцарец Марсель Коллер и Шевченко. Поляки объявят о своем выборе 19 января.

Предыдущий наставник "кадры" Пауло Соуза расторг контракт с Польским футбольным союзом в одностороннем порядке.



Андрей Шевченко начал тренерскую карьеру в 2016 году, когда стал ассистентом тренера сборной Украины. Затем пять лет возглавлял национальную команду и вывел ее на Евро-2020, где сборная дошла до полуфинала.

С ноября по январь возглавлял "Дженоа", где был уволен из-за неудачных результатов. В последнем матче "грифоны" проиграли "Милану".

Сборная Польши сыграет в стыковом матче отбора в Кубок мира против России. Игра пройдет 24 марта.