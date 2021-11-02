"В "Динамо" такие же хорошие игроки, как и в "Барселоне" - Шапаренко

Николай Шапаренко стал лидером "Динамо". Фото: Gettyimages.com/

Полузащитник киевского "Динамо" 23-летний Николай Шапаренко поделился ожиданиями от поединка четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против каталонской "Барселоны".

По словам лидера "Динамо", команда должна сыграть дисциплинированно, чтобы добиться результата.

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"Нет мандража. Лига чемпионов — праздник для всей страны. Мы хотим завтра выйти и насладиться игрой, играть на победу.

Мы должны соблюдать дисциплину в обороне, увереннее играть с мячом, не бояться. Мы такие же хорошие игроки, как они. Все зависит от головы и от нас", – цитирует футболиста Sport.ua.

Матч "Динамо" – "Барселона" состоится 2 ноября. Начало игры в 22:00. Отчет об игре и онлайн трансляции читайте на нашем сайте. В другом матче группы "Бавария" будет принимать "Бенфику", В турнирной таблице "Бавария" имеет три победы. У "Бенфики" четыре очка и второе место. "Барселона" имеет три пункта, а "Динамо" замыкает таблицу с одной ничьей.