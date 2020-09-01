В "Динамо" назвали дату и место матча против АЗ

"Динамо" нужно пройти два круга для выхода в Лигу чемпионов. Фото: ФК "Динамо"

Матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов между "Динамо" и АЗ состоится в Киеве 15 августа.

УЕФА утвердил даты и время начала матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт киевского клуба.

Матч киевского "Динамо" против нидерландского АЗ из Алкмаара пройдет во вторник, 15 сентября, на столичном НСК "Олимпийский". Начало игры - в 20:00 по киевскому времени.

Встреча будет состоять из одного матча. Победитель выйдет в последней раунд квалификации Лиги чемпионов.

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Ранее в СМИ сообщалось, что игра может быть перенесена на нейтральное поле из-за пандемии коронавируса. Нидерланды внесли Украину в красную Covid-зону, а это значит, что посещение такой страны не рекомендуется, а по возвращении оттуда обязателен 14-дневный карантин.