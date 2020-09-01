Матч "Динамо" - АЗ могут перенести в Польшу

Команда Мирчи Луческу может потерять преимущество своего поля. Фото: ФК "Динамо" Киев

Поединок 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и голландским АЗ "Алкмар" может произойти на нейтральном поле.

Сопернику "Динамо" будет не просто добраться до Киева из-за ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

"Тема возможного переноса матча" Динамо "- АЗ на нейтральное поле может решиться сегодня, 1 сентября. Правительством Нидерландов в красную Covid-зону внесена Украина, посещение которой не рекомендуется, а по возвращении обязательный 14-дневный карантин.

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Согласно свежим медпротоколам УЕФА, в таких случаях команда, правительством страны которой введены какие-то ограничения по другим странам, вправе требовать от соперника матч на нейтральном поле. В случае отказа, команде-хозяйке грозит техническое 0:3. Далее алгоритм такой - команды с помощью УЕФА определяют нейтральную страну и несут общие расходы.

В результате имеем такую ​​ситуацию: если АЗ сегодня спрашивает у "Динамо" нейтральное поле (на основании правительственных ограничений), отказать фактически не имеем права. Итак - нейтральное поле. И уже рассматривается запасной вариант - Польша. На даный момент таких просьб от АЗ не поступало. Ждем", - сообщает Telegram-канал "Динамо Киев инсайд".

Матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов между "Динамо" и АЗ предстоит 15/16 сентября в Киеве.