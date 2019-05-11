В "Динамо" может появится иранец

Контракт иранца заканчивается 30 июня

"Динамо" проявляет интерес к форварду катарской "Аль-Гарафы" Мехди Тареми. Контракт 26-летнего иранца с его нынешним клубом истекает 30 июня, а потому сменить прописку футболист сможет на правах свободного агента – пишет Sport.ua

Киевляне далеко не единственный клуб, который заинтересован в услугах Тареми. Также за этим форвардом следят "Брага", "Хаддерсфилд", "Црвена Звезда", "Персеполис" и неназванные клубы из Испании и Турции.

Отметим, что на родине Мехди Тареми называют "иранским Златаном Ибрагимовичем" из-за схожей манеры игры фактурного футболиста, рост которого составляет 187 сантиметров.

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За "Аль-Гарафу" Тареми выступает с января минувшего года. В текущем сезоне провел 22 матча и забил 8 голов в чемпионате Катара.