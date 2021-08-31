В Бразилии во время матча обрушилась крыша стадиона

Крыша стадиона рухнула во втором тайме. Фото: Globo

Во время матча второго по силе дивизиона Бразилии между клубами "Императрис" и "Де Жульйо" на стадионе обрушилась крыша.

К счастью, в момент обвала на трибунах не было зрителей, ведь через ковидные ограничения в Бразилии поединки проходят без болельщиков, сообщает "Футболхаб".

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Неподалеку от места завала находились резервные футболисты, однако они вовремя успели среагировать и покинули опасную зону. Жертв в результате обрушения крыши стадиона удалось избежать.

Матч между Императрис и "Де Жульйо" было остановлено на 60-й минуте при счете 0:0, и этот результат зафиксировали как окончательный. Игру доигрывать не будут, ведь матч был прекращен из-за форс-мажорных обстоятельств.

Лидером второго по силе дивизиона является "Куритиба", которая имеет в своем активе 39 очков. На втором месте "Гояс". "Императрис" и "Где Жульйо" находятся во второй половине таблицы.