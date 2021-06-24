Игрок Колумбии забил Бразилии "ножницами" на Кубке Америки

В матче Кубка Америки Бразилия победила Колумбию -2:1.
В начале первого тайма колумбийцы вышли вперед. Луис Диас ударом "ножницами" через себя поразил ворота бразильцев.
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Бразильцы спаслись в конце игры. Забив за последние 12 минут матча дважды усилиями Каземиро и Роберто Фирмино.
В группе Копа Америка Бразилия лидирует имея три победы. Колумбия набрала четыре очка и делит 2-3 место.
Луис Диас провел за сборную Колумбии 20 матчей, в яки забил три гола.
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