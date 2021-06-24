Игрок Колумбии забил Бразилии "ножницами" на Кубке Америки

Марио Диас уже три сезона играет за "Порту". Фото: Instagram.com/luisdiaz19

В матче Кубка Америки Бразилия победила Колумбию -2:1.

В начале первого тайма колумбийцы вышли вперед. Луис Диас ударом "ножницами" через себя поразил ворота бразильцев.

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Бразильцы спаслись в конце игры. Забив за последние 12 минут матча дважды усилиями Каземиро и Роберто Фирмино.

В группе Копа Америка Бразилия лидирует имея три победы. Колумбия набрала четыре очка и делит 2-3 место. Луис Диас провел за сборную Колумбии 20 матчей, в яки забил три гола.