В Бельгии шокированы поступком Яремчука

Роман Яремчук проводит в Бельгии уже 3 год. Фото: twitter.com/kaagent

Игроки "Гента" шокированы критикой собственной команды со стороны форварда Романа Яремчука.

Защитник команды Алессио Кастро-Монтес прокомментировал слова, сказанные украинским форвардом в адрес команды.

"Мы были шокированы его словами. Он не из тех, кого мы часто слышим в раздевалке, и кто будет переворачивать все с ног на голову.

То, что он сказал, немного прокрадывалось в раздевалку, но все равно это было слишком грубо и немного неправильно сказано. Я могу понять суть его сообщения. Он тот, кто в основном полагается на свои атакующие навыки. Согласен, что мы играли слишком оборонно.

Но победа была приоритетом номер один. Надеюсь, в будущем, когда мы будем набирать все больше очков, эта проблема решится", - цитирует слова Кастро-Монтеса Belgium Soccer.

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Роман Яремчук раскритиковал игру "Гента" из-за провального выступления команды на старте сезона.