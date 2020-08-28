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пятница, 28 августа 2020 19:59

В Бельгии арестовали агента игрока сборной Украины

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В Бельгии арестовали агента игрока сборной Украины
Роман Безус выступает в Бельгии уже 4 год. Фото: УАФ

Футбольный агент Патрик Де Костер был арестован сегодня в Бельгии.

Местная прокуратура продолжает масштабное расследование о коррупции и договорных матчей, сообщает издание Sporza.be.

Костер подозревается в отмывании денег и подделке документов . Агент проходит по делу" Зеро ", где расследуют договорных матчах и коррупции в бельгийском футболе.

Офис менеджера обыскала прокуратура. Кроме того, следователи осмотрели и помещения Костера. После ночи в тюрьме и нескольких часов допросов следователь судья Брюсселя Мишель Клез решил арестовать агента.

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Патрик Де Костер является ведущим агентом Бельгии. Он представляет интересы игрока сборной Украины Романа Безуса, который в бельгийской лиге играл за "Сент Трюйдент" и сейчас защищает цвета "Гента". Также Костер ведет дела звезды "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне.

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Дата
28
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