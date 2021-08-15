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воскресенье, 15 августа 2021 12:42

В Бельгии Яремчук потерял несколько лет своей карьеры – фанаты "Бенфики"

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В Бельгии Яремчук потерял несколько лет своей карьеры – фанаты &quot;Бенфики&quot;
Фанаты "Бенфики" удивлены, что Яремчук так долго играл в Бельгии. Фото: "Бенфика"

Португальские болельщики удивлены крутым дебютом Романа Яремчука в "Бенфике". Украинский форвард помог обыграть "Спартак" в Лиге чемпионов, а затем стал лучшим игроком в матче с "Арокой", забив гол и отметившись результативной передачей. После поединка болельщики признали Яремчука лучшим игроком встречи и не стеснялись нахваливать Романа в комментариях.

Даже те, кто изначально негативно отнёсся к покупке Яремчука за 17 миллионов евро, начинают признавать тот факт, что украинский форвард действительно отлично вписался в команду и здорово её усилил, при этом даже не успев пройти предсезонную подготовку с "Бенфикой". Многие были неприятно удивлены игрой форвардов "орлов" после замены Яремчука. Отличные голевые моменты не были реализованы, что разозлило не только тренера Жорже Жезуша, но и фанатов. Они не могут понять, почему Яремчук, который неделю тренируется с командой, свои моменты использует, а те, кто давно в клубе, не попадают из убойных позиций. Сообщает "Футбум".

Cabo: Что этот парень делал в "Генте" столько времени? Просто потерял несколько лет своей карьеры. Почему мы раньше не обратили внимание на этого футболиста? Видно же, что у него сумасшедший потенциал и он забьёт ещё много голов за "Бенфику".

Leonel: Я был одним из тех, кто ругал Руя Кошту за этот трансфер. Был уверен, что это будет провал и 17 миллионов на ветер. Уже сейчас готов признать свою ошибку. Если после матча со "Спартаком" ещё оставались вопросы, то теперь их уже нет. Яремчук – это топовый форвард!

Aquila: От Жорже Жезуша вообще редко можно услышать похвалу в адрес какого-нибудь футболиста, а так, чтобы он отпускал комплименты игроку после двух матчей подряд… Даже не припомню такого. Такими темпами Яремчук будет любимчиком Жезуша.

Dani: А мне даже немного грустно стало после матча. Яремчук безумно хорош и здорово усилил "Бенфику", но на его фоне стали заметны недостатки других наших форвардов, на которых были потрачены солидные суммы. Теперь начинаю понимать, почему в прошлом сезоне "Бенфика" оказалась в кризисе. У нас просто было слишком много посредственных игроков в атаке.

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Pirex: Могу только сказать спасибо Яремчуку, что он выбрал "Бенфику", а не "Спортинг". Если бы наши враги смогли подписать форварда такого уровня, то у них точно не было бы конкурентов в борьбе за чемпионский титул в новом сезоне.

Gil: За такого игрока совсем не жалко заплатить € 17 миллионов. На самом деле Яремчук стоит намного дороже, просто он играл в слабой команде и в посредственном чемпионате. Иначе он бы стоит в 2-3 раза дороже уже сейчас. "Бенфике" повезло купить Яремчука сейчас, когда он находится в столь отличной форме.

Monteiro: Яремчук не первый, кто хорошо начинает в "Бенфике", но далеко не все потом продолжают так играть. Вопрос в том, чего ждать от Романа? Действительно ли он способен на таком высоком уровне играть целый год, или же у него будут серьёзные спады, которые скажутся на результатах "Бенфики"?

Vasco: Талант! Талантище! Форвард с большой буквы. Это не тот человек, который только и делает, что стоит в чужой штрафной в надежде, что в его сторону отскочит мяч. Нет! Яремчук постоянно находится в движении, смещается на фланги, отходит в глубину. Очень умный игрок, против которого сложно действовать любой обороне. Так держать, Роман!

Joao: Яремчук за два матча сделал больше полезных действий, чем некоторые игроки "Бенфики" за весь прошлый сезон. Хотелось бы посмотреть на Яремчука в матчах с серьёзными соперниками. Хотя бы с ПСВ. Потому что "Арука" и "Спартак" - это два очень слабых клуба, на фоне которых было легко себя проявить. Посмотрим на Яремчука в деле в матчах с нидерландцами, а потом уже будем хвалить.

Letiro: Многие люди критиковали переход этого игрока в "Бенфику", но я сразу сказал, что это новый Оскар Кардосо, но быстрее и умнее. Не забывайте, что это только его первые матчи. Настоящего Яремчука мы увидим ближе к середине осени. Роман подарит много радости болельщикам "Бенфики" и забьёт много голов нашим соперникам. В этом можно уже не сомневаться.

Coelho: Яремчук забьёт 20+ голов в этом сезоне в чемпионате Португалии, ещё 10+ в других турнирах. Добавит к этому 10-15 ассистов и перейдёт в другой клуб. По своему потенциалу он способен играть в клубе куда более высокого уровня. Если Яремчук будет так играть, то точно не задержится в Португалии дольше чем на один-два сезона.

До перехода в "Бенфику" Яремчук играл за "Гент" и киевское "Динамо". Ранее в матче со "Спартаком" в Лиге чемпионов Роман вышел на замену и забил мяч, но его записали на счет защитника москвичей Жиго. Путь к воротам мяч нашел через несколько рикошетов.

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Дата
15
августа

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