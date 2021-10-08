В "Барселоне" хотели, чтобы Месси играл бесплатно

Лионель Месси 6 раз получал "Золотой мяч". Фото: REUTERS

Новоизбранный президент "Барселоны" Жоан Лапорта надеялся, что Лионель Месси будет играть за команду бесплатно.

Контракт аргентинца нельзя было зарегистрировать в испанской лиге из-за долгов каталонцев.

"Я слишком люблю Месси, чтобы злиться на него. Но со временем понимаешь, что ничего не получится. И обе стороны разочарованы.

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Было желание, чтобы он остался. Но также и давление из-за полученного им предложения. Он знал, что перейдет в ПСЖ, если не останется в "Барсе".

Он запомнится как лучший игрок в истории "Барселоны". И я хочу, чтобы так все и осталось. Все указывает на то, что он получил предложение ПСЖ до выхода из "Барсы". Мы знали, что предложение велико.

Когда дело дошло до принятия решения, я подумал, что делаю все на благо "Барселоны". Я надеялся, что ситуация изменится, что Месси предложит играть за "Барсу" бесплатно. Но нельзя ожидать, что игрок его уровня пойдет на это.

У нас хорошие отношения. Я знал, что если мы поправим финансовое положение, то сможем его удовлетворить. Но мы не могли предъявлять требований, зная о его предложении от "ПСЖ", - сказал Лапорта в эфире RAC1.

Летом 2021 года Месси стал игроком ПСЖ в статусе свободного агента. "Барселона" является соперником "Динамо" в Лиге чемпионов. Команды сыграют между собой в третьем и четвертом туре. Первая игра состоится 20 октября в Испании. За две недели команды проведут матч в Киеве. 17 октября "Барселона" проведет домашний матч чемпионата Испании против "Валенсии". Начало игры в 22:00.