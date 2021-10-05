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вторник, 05 октября 2021 18:13

Луческу раскритиковал переход Месси в ПСЖ

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Луческу раскритиковал переход Месси в ПСЖ
Лионель Месси шесть раз получал "Золотой мяч". Фото: REUTERS

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу раскритиковал переход Лионеля Месси в ПСЖ.

По мнению румынского тренера, Месси не стоило покидать "Барселону" летом.

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"Не знаю, на что рассчитывал Месси. В 34 года нелегко перейти в другую команду, войти в коллектив.

В "Барселоне" каждый играл за него, а Лео ходил по полю, не пробегал более восьми километров. Но когда был с мячом, становился важнейшим игроком. Ему позволяли это делать", - сказал Луческу в комментарии Telekom Sport.

Лионель Месси перешел в ПСЖ летом 2021 года. Перед этим почти 20 лет выступал за "Барселону". В Париже Месси смог забить пока только один гол. В последнем туре ПСЖ уступил "Ренну".

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05
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