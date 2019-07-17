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среда, 17 июля 2019 14:03

В "Аталанте" Малиновскому будут платить 1 миллион евро

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В &quot;Аталанте&quot; Малиновскому будут платить 1 миллион евро
Зарплата Руслана выросла в 2,5 раза

Руслан Малиновский ежегодно будет зарабатывать в "Аталанте" минимум 1 миллион евро. Тем самым украинец станет одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.

На данный момент больше Руслана зарабатывают только Алехандро Гомес (1,6 млн. евро) и Дуван Сапата (1,5 млн. евро). По миллиону евро в год в "Аталанте" получают только Йосип Иличич и Марио Пашалич. Об этом пишет footboom.com

Бергамская зарплата Руслана в 2,5 раза выше, чем "бельгийская" - в "Генке" оклад украинца составлял менее чем 400 тысяч евро в год. Во время переговоров с "Сампдорией" представители Малиновского согласовали личный контракт футболиста, который предусматривал постепенное увеличение зарплаты в последующие сезоны. В "Аталанте" подобного поэтапного увеличения оклада не будет, но Руслан сможет неплохо заработать на бонусах. В частности украинец может получить большой бонус за каждую последующую квалификацию команды в Лигу чемпионов в годы действия контракта.

Также в соглашении Руслана с "Аталантой" прописаны бонусы за общее число проведённых матчей в стартовом составе. Если Малиновский сыграет с первых минут за бергамасков 50% игр, каждая последующая встреча (даже если футболист проведёт на поле всего лишь минуту) будет оплачиваться 5% от общей зарплаты игрока.

Возможно, это правило не распространяется на Кубок Италии, но точно распространяется на Серию А и Лигу чемпионов.

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16 июля Руслан Малиновский подписал 5-летний контракт с "Аталантой" из Бергамо.

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