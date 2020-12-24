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четверг, 24 декабря 2020 19:33

"В 35-36 лет надо уже на пенсию уходить"- Сабо прокомментировал переход Милевского в "Минай"

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&quot;В 35-36 лет надо уже на пенсию уходить&quot;- Сабо прокомментировал переход Милевского в &quot;Минай&quot;
Артем Милевский (справа) решил вернуться в УПЛ. Фото: ФК "Минай".

Бывший наставник киевского "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал переход Артема Милевского в "Минай".

По мнению Сабо, в возрасте Милевского стоит задуматься о завершении карьеры.

"35-36 лет - это возраст, когда нужно уже на пенсию идти, а не играть. Думаю, такие футболисты уже отыграли свое. Знаю Милевского. Когда он был молодым, хорошо играл, но параллельно еще чем-то занимался. Дай Бог, чтобы он молодежи давал хороший пример.

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Поможет Милевский "Минаю"? Трудный вопрос. У Василия Кобина команда, не претендует ни на медали, ни на Лигу Европы. Середняк чемпионата. Весна покажет, поможет ли он команде. Но 36 лет возраст, когда уже ресурс футболиста исчерпан. По себе знаю, так как в 32 закончил, наелся, хотя мне в московском Динамо предлагали остаться ", - цитирует Сабо Metaratings.

Артем Милевский подписал контракт с проходят на 1,5 года. В Украине футболист выступал за "Динамо".

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