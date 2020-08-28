В 17 лет "Интер" едва не выкупил контракт Месси

Лионель Месси выиграл 6 "Золотых мячей". Фото Рейтер

Лучший футболист мира, шестикратный обладатель "Золотого мяча" аргентинец Лионель Месси заявил, что хотел бы покинуть "Барселону", за которую выступает всю жизнь. Лионелю надоели постоянные вылеты клуба из Лиги чемпионов. Последней каплей стало поражение от "Баварии" в четвертьфинале со счетом - 2:8.

Месси заявил руководству клуба, что разрывает контракт. На его решение даже не повлияет отставка президента Жозепа Бартомеу.

Главными претендентами на лучшего футболиста мира является "Манчестер Сити" с тренером Хосепом Гвардиолой и французский ПСЖ. Под руководством Гвардиолы Месси уже играл в 2009-11 годах.

Лионель Месси родился 24 июня 1987 года в аргентинском городе Росарио. Его отец был рабочим, а мать - уборщицей. В 5 лет мальчик пошел в футбольную академию. Его самой верной болельщицей была бабушка по матери. Она верила в таланты мальчика даже тогда, когда в них разуверились родные родители. Она умерла, когда Лионелю было 11 лет. Месси до сих пор вспоминает бабушку, посвящая ей свои голы.

В 8 лет его приняли в детскую команду "Ньюэллс Олд Бойз" из родного Росарио. Уже тогда было заметно, что юный талант хорошо играет, но плохо растет. Медицинские светила, к которым отправили юного Лионеля, обнаружили в организме недостаток соматотропина - гормона роста. Инъекции, которые надлежало принимать вундеркинду стоили 1000 долларов в месяц - почти неподъемную сумму для семьи в охваченной перманентными экономическими кризисами Аргентине. Два года родители кое-как перебивались, но потом и им стало не под силу покупать такие дорогие лекарства.

Они пошли другим путем - предложили оплатить лечение клубам, которые в перспективе могли иметь в своем составе юное дарование.

Первыми отказался родной "Ньюэллс Олд Бойз", а за ним последовали все аргентинские клубы. Родители были в отчаянии пока не пришел факс от самой "Барселоны", которая приглашала парня на просмотр. Ответственный за просмотр Карлос Решак очень сильно рисковал, когда настаивал на непременном лечении и даже переезде родителей в Каталонию.

Два года родители кое-как перебивались, но потом и им стало не под силу покупать такие дорогие лекарства

Однако его настойчивость спасла Лионеля. Он получил лекарства, а родители - душевный покой. Месси много забивал и делал это так, что даже игроки первой команды называли его пришельцем из космоса. В 16 лет его клаусула уже составляла 30 миллионов, а уже через полгода выросла до 80 миллионов евро.

В 18 лет "Интер" пытался выкупить контракт Месси и выплатить причитающиеся 150 миллионов, повысив зарплату игроку втрое.

- Это был единственный момент, когда Месси мог уйти от нас, - признавались руководители клуба. Однако Лионель оказался благодарным. Он не пошел даже тогда, когда его друг Фабрегас перешел в "Арсенал".

Месси играл все лучше и в 20 лет стал третьим в опросе на лучшего игрока Европы, который проводил "Франс Футбол". Однако "Золотой мяч" от него никуда не делся. Аргентинец получил его в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах. Трижды он выигрывал Лигу чемпионов. Именно на эти годы пришлось его ожесточенное соперничество с Криштиану Роналду - пятикратным обладателем "Золотого мяча".

Лионелю не везло со сборной Аргентины. Ни одному тренеру не удалось встроить его талант в командную игру. В итоге лишь раз - в 2014 году Лео играл в финале Кубка мира, который благополучно проиграл Германии - 0:1.

Однако в клубе все было хорошо. Казалось никто и ничто не сможет заставить Месси оставить "Барселону". Однако этим летом он попросился сам. Неудача в чемпионате Испании, где команда долгое время лидировала и позорный проигрыш "Баварии" переполнили чашу терпения аргентинца. Масла в огонь подлил новый тренер Рональд Куман. Голландец заявил, что хозяином раздевалке отныне будет только он, а не неофициальный тренер - Лионель Месси.

Месси попросил клуб продать его. Лучше в "Манчестер Сити", где его давно ждет Пеп Гвардиола. Хуже - в ПСЖ, где его заждался звездный партнер несколько лет назад бразилец Неймар.

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Всего за карьеру в клубе и сборной Месси сыграл 623 официальных матча, в которых забил 514 голов.