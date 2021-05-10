"Ювентус" выгонят из Серии А

"Ювентус" потерял чемпионство после 9 лет на троне. Фото: Reuters

Глава федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявил, что "Ювентус" не сможет участвовать в Серии А, если официально не покинет Европейскую Суперлигу.

"Правила понятны. Если "Ювентус" по-прежнему будет входить в Европейскую Суперлигу в момент старта следующего сезона, клуб не сможет участвовать в Серии А.

Мне будет жаль болельщиков, но правила есть правила, и они распространяются на всех. Надеюсь, это сопротивление скоро завершится", — сказал Гравина в эфире радиостанции Kiss Kiss, его слова цитирует Sky Sports.

Проект Европейской Суперлиги подразумевал под собой создание одной лиги, в которой будут играть 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как "Милан", "Арсенал", мадридский "Атлетико", "Челси", "Барселона", миланский "Интер", туринский "Ювентус", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и "Тоттенхэм Хотспур".

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На данный момент о своём выходе из Суперлиги официально объявили все упомянутые клубы, помимо "Барселоны", "Реала" и "Ювентуса". Английские клубы продержались лишь несколько дней. Болельщики "Манчестер Юнайтед" в знак протеста даже прорвались на стадион.