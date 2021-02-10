"Ювентус" в скандальном матче выбил "Интер" из Кубка Италии

На этот раз Роналду и Дибала не забивали. Фото Рейтер

В ответном матче 1/2 финала Кубка Италии "Ювентус" принимал миланский "Интер". Встреча прошла на стадионе "Альянц — Ювентус" в Турине и завершилась ничьей со счётом 0:0.

Первый полуфинальный матч между "Интером" и "Ювентусом" состоялся неделю назад, 2 февраля, в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца". Победу одержали "бьянконери" — 2:1. На гол аргентинского нападающего "нерадзурри" Лаутаро Мартинеса дублем ответил португальский форвард Криштиану Роналду.

Вчерашняя игра запомнилась скандалом. Главный тренер "Интера" Конте показал в сторону трибун средний палец. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, этот жест был адресован президенту туринского клуба.

После матча президент туринского "Ювентуса" Андреа Аньелли предположительно сказал в адрес Конте следующую фразу: "Заткнись, засранец".

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Таким образом, туринский "Ювентус" вышел в финал Кубка Италии. В финальном матче подопечные Андреа Пирло сыграют с победителем пары "Наполи" — "Аталанта". Первая встреча неаполитанцев с командой из Бергамо завершилась ничьей — 0:0. Ответный матч пройдёт сегодня, 10 февраля.