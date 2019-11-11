"Ювентус" оказался сильнее "Милана"

Дибала принес "Ювентусу" победу. Фото: рейтер

В заключительном матче 12-го тура Серии А "Ювентус" дома обыграл Милан со счетом 1: 0, сообщает "Спортарена"

В первом тайме командам открыть счет в матче не удалось. На 77-й минуте Пауло Дибала прицельным ударом в угол ворот принес "Ювентусу" победу.

"Ювентус" набрал 32 очка и вернулся на первое место в Серии А. Старая синьора на одно очко опережает Интер. Милан с 13 очками идет на 14-м месте в турнирной таблице.

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В следующем туре 23 ноября "Ювентус" на выезде сыграет против "Аталанты" Руслана Малиновского. "Милан" в этот же день примет "Наполи".