Устроили цирк: почему Украина победила Фарерские острова

Руслан Ротань возглавил молодежную сборную Украины в 2019 году. Фото: УАФ

В матче четвертого тура отбора к молодежному Евро сборная Украины победила Фарерские острова - 1:0.

Что нужно знать об игре в Запорожье.

Ротань хотел реабилитироваться за разгром от Франции. Наставник украинский выставил атакующий состав. Одновременно найдя на поле ведущим игрокам команды Александру Назаренко и Михаилу Мудрику.

Полное преимущество Украины. Команда Ротаня имела полное игровое и территориальное преимущество. Гости больше рассчитывали на стандарты и длинные передачи.

Сильная игра Мудрика. Полузащитник "Шахтера" был лидером команды. Много брал на себя инициативу и обострял благодаря индивидуальному мастерству.

Защитник гостей Эдмундссон стал главным антигероем матча

Помог автогол. Защитник гостей Эдмундссон срезал мяч в собственные ворота во время углового.

Устроили цирк. В конце первого тайма Эдмундссон к автоголу записал на свой счет заработанный пенальти. Игроки "Шахтера" Бондаренко и Судаков неудачно разыграли пенальти.

Подвела реализация. Украинцы достаточно было моментов, чтобы разгромить соперника. Особенно неудачником стал форвард Богдан Вьюник.

Нервная концовка. Скользкий счет превратил последние 15 минут на нервную концовку.

Закономерная победа Украины. Команда Ротаня была сильнее соперника, но из-за высокомерие и плохой реализации одержала только минимальную победу.

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После победы молодежная сборная Украины стала лидером группы. Без учета матча Франция - Сербия.

12 ноября украинская "молодежка" сыграет в гостях против Северной Македонии, а за четыре дня будет принимать Сербию.