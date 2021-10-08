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пятница, 08 октября 2021 21:43

Игра до удаления: почему Франция разгромила Украину

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Игра до удаления: почему Франция разгромила Украину
Руслан Нещерет имеет статус запасного вратаря "Динамо". Фото: ФК "Динамо"

В третьем туре отбора к молодежному Евро-2023 сборная Франции разгромила Украину - 5:0.

Что нужно знать об игре во Франции?

Без неожиданностей от Ротаня. Наставник украинской "молодежки" выставил тот же состав, что играл в предыдущих матчах против Сербии и Армении.

Преимущество Франции. Хозяева владели полным игровым и территориальным преимуществом. Команда Ротаня стремилась играть от обороны.

Решающее удаление. В конце первого тайма прямую красную карточку получил защитник украинцы Максим Таловеров. Сразу после этого хозяева забили два мяча и превратили второй тайм в формальность.

Сборная Украины развалилась после пропущенного мяча

Ошибка Нещерета. Вратарь "Динамо" неоднократно спасал свою команду, но ошибся в случае с первым голом. После чего игра уже была сделана.

Дубль Шерки. Форвард "Лиона" забил дважды во втором тайме.

Закономерный разгром. Игра была до забитого мяча. Французов подводила реализация. После забитого мяча они почувствовали уверенность в себе и спокойно разгромили соперника. При желании хозяев счет мог бы быть еще больше.

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Сборная Украины занимает второе место в группе имея в своем активе шесть очков. Команда Руслана Ротаня на один пункт отстает от Франции. В следующем туре украинская "молодежка" сыграет сыграет в Запорожье против Фермерских островов.

Автор: Сергей Тищенко
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