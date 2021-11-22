Успокоила только красная карточка - Де Дзерби поссорился с тренером "Руха"

Роберто Де Дзерби подписал контакт с "Шахтером" на два года. Фото: ФК "Шахтер".

В матче 15-го тура чемпионата Украины между "Шахтером" и "Рухом" произошел конфликт между наставниками команд Роберто Де Дзерби и Леонидом Кучуком.

На 86-й минуте матча арбитр встречи Евгений Арановский удалил тренера "горняков". Во время трансляции было видно, как экспрессивный итальянец что-то кричит в сторону тренерского штаба "Руха", сообщает "ФутболХаб".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Шахтер" в конце игры спас матч с "Рухом"

Итальянский журналист Микеле Кришитьелло расшифровал, что именно Де Дзерби кричал в адрес Кучука: "Вы должны сменить работу".

"Шахтер" победил "Рух" -2:0, но потерял первое место в таблице. "Динамо" опережает донецкую команду по лучшим показателям забитых и пропущенных мячей.

В следующем матче "Шахтер" сыграет в рамках Лиги чемпионов против "Интера". Игра состоится 24 ноября. Начало матча в 22:00.