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среда, 05 июня 2019 10:08

Усика лишили титула чемпиона

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Усика лишили титула чемпиона
В последний раз Усик выходил на ринг в ноябре прошлого года

Всемирный боксерский совет (WBC) официально объявил, что титул в тяжелом весе, принадлежавший украинскому боксеру Александру Усику, теперь является вакантным.

Об этом пишет liga.net

Усик классифицирован как чемпион в отпуске. Пояса его лишили из-за предстоящего дебюта в супертяжелом весе. Он может претендовать на титул WBC снова, если пожелает вернуться в прежнюю весовую категорию.

29 марта WBA лишила Усика титула в тяжелом весе из-за отказа от обязательной защиты пояса в поединке с россиянином Денисом Лебедевым после решения украинца перейти в супертяжи.

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Из-за травмы был перенесен дебютный бой Усика в супертяжелом весе против Карлоса Такамы (36-5-1, 28 КО), запланированный на 25 мая в американском Оксон-Хилле штата Мэриленд. 8 мая промоутер спортсмена сообщил, что Усик вернется на ринг не раньше осени, предположительно - в сентябре.

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Дата
05
июня

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