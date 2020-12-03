Усик рассказал, почему Ломаченко вышел боксировать травмированным против Лопеса

Боксер Василий Ломаченко вышел на бой против американца Теофимо Лопеса имея травму плеча, потому что привык преодолевать трудности.
Украинский супертяжеловес Александр Усик прокомментировал поражение своего друга Ломаченко от Лопеса в бою за звание абсолютного чемпиона мира.
"Это сумасшедший мужик со своими тараканами в голове. В этом и проявляется воинство, характер и все остальное. Можно действительно сделать шаг назад, посмотреть какая ситуация, чтобы потом оттолкнуться и сделать шаг вперед. Но не знаю. Я как-то слишком не углубляться в это, не интересовался. Не хотелось бы ворошить, - сказал Усик в эфире YouTube-канала USYK17
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Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу бой за звание абсолютного чемпиона мира. Судьи отдали единогласным решением победу американцу.
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