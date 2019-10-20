Усик не впечатлил Руиса в своем дебютном бою в супертяжах

 
Ексклюзивы
1/5
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 32643
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 864
Депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1692
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 2745
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2205
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
Просмотров: 2709
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 3096
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1548
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4770
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 2817
Фото
Все фото
13
16
14
9
16
Надаль женится после 14 лет отношений: фото очаровательной жены
Надаль женится после 14 лет отношений: фото очаровательной жены
Фото украинки, которую называют самой сексуальной легкоатлеткой мира
Фото украинки, которую называют самой сексуальной легкоатлеткой мира
Фото очаровательной переводчицы, которая затмила известного футболиста
Фото очаровательной переводчицы, которая затмила известного футболиста
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
Видео
Все видео
"Мальорка" победила "Реал" с один ударом в створ ворот
"Мальорка" победила "Реал" с один ударом в створ ворот
Яремчук снова забил в чемпионате Бельгии
Яремчук снова забил в чемпионате Бельгии
"Ярмоленко много играет" – Пеллегрини
"Ярмоленко много играет" – Пеллегрини
Шанс для "Динамо". "Заря" победила "Десну"
Шанс для "Динамо". "Заря" победила "Десну"
Малиновский отыграл 90 минут в огненном матче с "Лацио"
Малиновский отыграл 90 минут в огненном матче с "Лацио"
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 4410
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7173
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1683
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 999
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 882
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
18 октября 2019
1 Просмотров: 459
Майдан як попередження
Уся ця історія з "формулою Штайнмаєра" свідчить про те, яким чутливим продовжує бути українське суспільство. Наскільки оголені його нерви, гострий ...
воскресенье, 20 октября 2019 14:23

Усик не впечатлил Руиса в своем дебютном бою в супертяжах

  Комментировать
Усик не впечатлил Руиса в своем дебютном бою в супертяжах
Энди Руис готовится к реваншу с Джошуа

Чемпион мира в супертяжелом весе мексиканец Энди Руис (33-1, 22 КО) прокомментировал дебютный бой в супертяжах украинца Александра Усика (17-0, 12 КО) и рассказал, будет ли организован бой между ними. Его слова цитирует FinoBoxing:

"Усик - претендент на пояс WBO. Он отличный боксер, но не думаю, что он выглядел очень хорошо в своем первом бою в супертяжах. Но он отличный, большой боксер. Когда мы победим Джошуа в реванше, то, конечно, дадим ему возможность завоевать один из моих поясов.

Я не хочу проявлять неуважение к Уизерспуну, но я думаю, что Усик мог выглядеть гораздо лучше на его фоне. Не знаю, это просто мое мнение", - сказал Руис.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россиянин нокаутировал Гвоздика на глазах у Ломаченко и Усика

В минувшее воскресенье Усик победил Уизерспун в дебютном бою в супертяжелой категории. Американец сдался в седьмом раунде.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Усик не впечатлил Руиса в своем дебютном бою в супертяжах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Обнаженная грудь, грим и пуанты: показали будни королевских балерин
Обнаженная грудь, грим и пуанты: показали будни королевских балерин
24
 2 Просмотров: 224655
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
16
 1 Просмотров: 32643
Пропавшую 44-летнюю киевлянку нашли убитой
Пропавшую 44-летнюю киевлянку нашли убитой Просмотров: 24228
В Киеве погибла блогерша
В Киеве погибла блогерша
5
 Просмотров: 21163
Видят ли нас умершие родственники и как пытаются с нами связаться
Видят ли нас умершие родственники и как пытаются с нами связаться
5
 Просмотров: 19584
Спорт
Сербия заплатит 500 тысяч евро тому, кто остановит Португалию
Сербия заплатит 500 тысяч евро тому, кто остановит Португалию Просмотров: 207
Марина Бех рассказала о самом дорогом подарке от мужа
Марина Бех рассказала о самом дорогом подарке от мужа Просмотров: 279
Бывший парень Влады Седан впервые за два года сыграл за "Шахтер"
Бывший парень Влады Седан впервые за два года сыграл за "Шахтер" Просмотров: 765
Малиновский получил за игру с "Лацио" одну из самых высоких оценок в команде
Малиновский получил за игру с "Лацио" одну из самых высоких оценок в команде Просмотров: 450
Ребров прокомментировал возможный уход из "Ференцвароша"
Ребров прокомментировал возможный уход из "Ференцвароша" Просмотров: 639
Больше всего комментируют
20
Богдан и Кучма согласовали формулу Штайнмайера еще в июле - СМИ
5
Нацкорпус устроил митинг возле суда, где выбирают меру пресечения Гладковскому
4
Россияне применили тяжелую артиллерию против ВСУ
4
"Слуга народа" Бужанский хочет отменить закон о люстрации
2
"РФ ничего не будет за" Керченский кризис "- Бабин
Голосов: 1287
Голосование Кто сейчас самый сильный украинский футболист?
  • 1) Александр Зинченко
  • 2) Тарас Степаненко
  • 3) Андрей Ярмоленко
  • 4) Роман Яремчук
  • 5) Виктор Цыганков
  • 6) Руслан Малиновский
  • 7) Марлос
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua