Усик не впечатлил Руиса в своем дебютном бою в супертяжах

Энди Руис готовится к реваншу с Джошуа

Чемпион мира в супертяжелом весе мексиканец Энди Руис (33-1, 22 КО) прокомментировал дебютный бой в супертяжах украинца Александра Усика (17-0, 12 КО) и рассказал, будет ли организован бой между ними. Его слова цитирует FinoBoxing:

"Усик - претендент на пояс WBO. Он отличный боксер, но не думаю, что он выглядел очень хорошо в своем первом бою в супертяжах. Но он отличный, большой боксер. Когда мы победим Джошуа в реванше, то, конечно, дадим ему возможность завоевать один из моих поясов.

Я не хочу проявлять неуважение к Уизерспуну, но я думаю, что Усик мог выглядеть гораздо лучше на его фоне. Не знаю, это просто мое мнение", - сказал Руис.

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В минувшее воскресенье Усик победил Уизерспун в дебютном бою в супертяжелой категории. Американец сдался в седьмом раунде.