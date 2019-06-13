Усик не хочет драться с Поветкин: назвал причину

Украинский боксер Александр Усик заявил, что не желает драться с россиянином Александром Поветкиным. Фото - Obozrevatel

Украинский чемпион мира в тяжелом весе по версии IBF Александр Усик заявил, что не желает драться с российским супертяжеловесом Александром Поветкиным.

Боксер признал, что промоутеры обсуждали возможность проведения боя. Но эта тема переходит в политику, по его словам.

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"Не хочу боксировать с Александром. Потому что это будет политическая грязь с обеих сторон, из-за чего не хочется проводить этот поединок", - отметил Усик на своем канале в YouTube.

Украинский боксер-супертяжеловес Александр Усик заявил, что ему нравится идея проведения турнира Мухаммеда Али в хэвивейте. По словам украинского боксера, этот турнир для него особый, хотя он и не уверен, что это возможно.