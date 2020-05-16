Усик и Ломаченко являются агентами Кремля - бывшая чемпионка мира по кикбоксингу

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик не скучает на карантине. В этом месяце его вместе с другим звездным боксером, близким другом и кумом Василием Ломаченко, внесли в базу "Миротворец". Обеих обвиняют в отрицании русской агрессии, участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России, манипуляциях общественно значимой информацией и в том, что являются противниками независимости украинского православия от подконтрольной России РПЦ.

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Последней каплей, переполнившей чашу терпения составителей базы "Миротворец" и многих украинцев, которые еще колебались с оценкой постоянных пророссийских действий боксеров, стали съемки в российском пропагандистском фильме. Он вышел специально к сакральному для соседней страны событию - 75-летию Дня Победы.

Именно в эту дату 9 мая Александру Усику на его очередной провокационный ролик - в нем он запугивает и нокаутирует своих критиков, которых изобразил в образе "диванного эксперта" - ответил молодой борец из Шепетовки Богдан Грицай. Перепалка вызвала большой резонанс среди болельщиков.

Последние события для Gazeta.ua комментирует бывшая чемпионка мира по кикбоксингу и претендентка на чемпионский титул по профессиональному боксу, киевлянка Елена Твердохлеб, 49 лет.

"Гораздо важнее, чем любые бесперспективные в практическом смысле словесные дуэли между Грицаем и Усиком является то, что наконец, на седьмом году войны, Усику и Ломаченко выразили свое возмущение и неприятие их коллаборантских позиций и поведения тысячи фанатов, - говорит бывшая спортсменка. - И, что меня даже удивляет, действующих спортсменов. Потому что то, что любое патриотическое воспитание в украинском спорте было потеряно - это, к сожалению, факт, последствия чего мы наблюдаем не только в профессиональном боксе, но и в олимпийских видах спорта. В них длительное время тренеры и спортсмены трудно представляли себе, как это они будут жить и тренироваться без "любимых братьев" из России. Наших спортивных деятелей в "братских отношениях" с Россией и русскими не останавливал даже факт военной агрессии России как государства и русских как народа против Украины и украинцев, откровенная готовность россиян уничтожить и Украину, и украинцев, о чем они с яростью заявляли с экранов телевидения. Отвратительно, но еще осенью 2014-го и в 2015-м шла дискуссия, возможно ли сборной Украины по биатлону, лыжным гонкам и других зимних видов спорта ехать в Россию на сборы вместе со сборной России - потому что они такие друзья. Наших украинских спортивных деятелей даже не останавливало то, что российские спортсмены и тренеры в полном составе поддерживали оккупацию Крыма, призывали Путина захватить Киев и Львов, и покончить с украинским "фашизмом", а "заблудших хохлов" вообще отправить в Сибирь на "перевоспитание". Так вот, именно прозрение значительной части украинцев я считаю главным достижением. Хотя значительная часть населения Украины просто тихонько сидит под лозунгом "чтобы не было войны" и им безразлично, будет Независимая Украина или нет. Главное, чтобы не мешали им встречаться с российскими кумовьями. И это главная проблема Украины. Пока Украина не преодолеет эту кумовскую связь с врагом, и связь через деятельность русской церкви в Украине, Украина будет в опасности. Как тут не вспомнить российское: "Не было бы счастья, да несчастье помогло". На самом деле Московия и россияне за эти шесть лет сами сделали больше, чем любая "бандеровская" украинская пропаганда - которой, к сожалению, почти не было - для разрушения этих опасных для Украины и украинцев связей".

Московия и россияне за эти шесть лет сами сделали больше, чем любая "бандеровская" украинская пропаганда

При этом Александр Усик и Василий Ломаченко работают на укрепление этих связей с "братским" народом, за что, в частности, были внесены в базу "Миротворец".

"Конечно, Усик и Ломаченко заслуживают свое "почетное" место в базе "Миротворец", потому что сознательно пошли на эту пропагандистскую провокационную акцию, - убеждена Елена. - Учитывая, что они являются бизнесменами, которые заработали миллионы, нет смысла их считать наивными, которые на "общественных началах" начали уничтожать собственные отношения с болельщиками. Но и деньги им, я уверена, не платили".

Почему же тогда они пошли на такой рискованный репутационный шаг?

"Да потому, что это было именно то предложение, от которого "невозможно отказаться", - считает бывшая спортсменка. - Не сомневаюсь, что представители российских спецслужб, так или иначе, через служителей т.н. Московского патриархата, контактировали и с Усиком, и с Ломаченко. То, что Усик, с началом оккупации Крыма, "официально" взял на себя определенные обязательства перед ФСБ, сомнений нет ни у кого. В частности, я уверена, и у СБУ. У Усика по-другому просто не получится, пока Крым остается оккупированным. У него и личная недвижимость в Крыму, и родственники в Крыму с недвижимостью. Их немедленно поставят под пресс, если Усик не согласится выполнять определенные "просьбы" ФСБ. А Ломаченко, скорее всего у него под наблюдением, как у кума. Это не значит, конечно, что Усик, прихватив с собой Василия, завтра натянет маскхалат и поползет минировать нефтебазу или склад с боеприпасами. Для этого у врага есть другая агентура. Такого рода медийно раскрученные популярные агенты как Усик и Ломаченко используются врагом прежде всего для пропаганды и медийных диверсий. И фильм с их участием - это конкретный пример использования таких агентов.

Такого рода медийно раскрученные популярные агенты как Усик и Ломаченко используются врагом прежде всего для пропаганды и медийных диверсий

И поэтому, если вы спросите у меня являются ли они агентами Кремля, то я отвечу - да, безусловно. И никакая массовая критика болельщиков не остановит и не изменит "мировоззрение" Усика или Ломаченко. Потому что это люди, которые уже заработали миллионы и им есть что терять. А лишить их радости жизни может ФСБ. Поэтому они боятся ФСБ значительно больше, чем болельщиков, которых они "в гробу видели", как и всех тех, кто погиб за Независимость Украины. Потому что это не их война, они за мир ... за "русский мир", - резюмировала Елена Твердохлеб.