Усик хочет турнир чемпионов в супертяжелом весе

усик уже выигрывал турнир Мухаммеда Али

Украинский боксер-супертяж Александр Усик заявил, что ему нравится идея проведения турнира Мохамеда Али в хэвивейте. По словам украинского боксера, этот турнир для него особенный, хоть он и не уверен, что это возможно.

"Почти год прошел с момента финала турнира Мохамеда Али. Было бы действительно здорово, если бы WBSS решили провести его в супертяжелом весе. Было бы очень интересно, но я не знаю, возможно ли это", — цитирует Усика sportarena.com

"Когда я услышал, что подобный турнир состоится в тяжелом весе и будет назван в честь великого Али, а на кону будут все четыре пояса, то подумал что это знак".

"Я мыслил так, что должен участвовать и пусть мне поможет Бог. Очень счастлив, что сделал это. Не думаю, что этот турнир что-то когда-либо затмит".

Напомним, Усик выиграл турнир Мохамеда Али в крузервейте, по ходу турнира одолев немца Марко Хука, латвийца Майриса Бриедиса, а в финале расправившись в Москве с россиянином Муратом Гассиевым.

В данный момент Александр Усик завершил свои выступления в тяжелом весе, из-за чего лишился титула WBO.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Усика лишили титула чемпиона

Украинец восстанавливается из-за травмы бицепса. Предположительно в сентябре он сможет дебютировать в супертяжелом весе против камерунца Карлоса Такама.