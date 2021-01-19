Усик хочет получить серьезную сумму за отказ от боя против Джошуа

Александр Усик перешел в супертяжелую категорию в 2019 году. Фото: УНИАН

Украинский боксер Александр Усик хочет получить $2,71 млн за отказ от проведения боя против Энтони Джошуа.

Усик является обязательным претендентом на бой против Джошуа за титул WBO в тяжелом весе. Но Энтони готов заплатить украинцу, чтобы провести бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе против Тайсона Фьюри, сообщает Marca.

Но чтобы организовать бой Джошуа - Фьюри, промоутерам боксеров придется заплатить немалые отступные. Часть этой суммы должен получить и Усик за разрешение на проведение боя.

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Бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа запланирован на первую половину 2021-го.