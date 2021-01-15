"Усик может драться за временный пояс WBO" - промоутер

Александр Усик перешел в супертяжелую категорию в 2019 году. Фото: REUTERS

Украинский боксер Александр Усик может провести бой за временный пояс WBO против Джо Джойса.

Дав возможность Энтони Джошуа и Тайсону Фьюри определить абсолютного чемпиона в супертяжелом весе, считает промоутер Эдди Хирн.

"Можно сказать Усику: "Проведи бой с Джо Джойсом за временный пояс WBO, и после боя Фьюри - Джошуа он станет полноценным ".

Усик - классный парень, боксер до мозга костей. На самом деле он поймет даже со своей позиции, что Фьюри - Джошуа - это так хорошо для бокса.

Итак, Александр Усик, ты хочешь прекратить поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе? Фанатам не понравится, если он это сделает.

Но мы не можем просто проявить к нему неуважение и сказать: "Извини, приятель, тебе просто нужно подождать". Мы должны что-то придумать, и я вижу ответ для него - драться с Джо Джойсом", - цитирует Хирна Boxing News 24.

В последнем бою Александр Усик победил решением судей британца Дерека Чисору.