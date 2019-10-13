Усик дебютировал в супертяжелой категории с красивой победы

Усик дождался дебюта в супертяжах

Доброе утро, панове!

Сегодня состоится знаковое для украинского профессионального бокса событие. Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик проведет долгожданный дебютный бой в супертяжелом весе. На "Wintrust Arena" в Чикаго, США, 32-летний украинец встретится с американцем Чаззом Уизерспуном, 38 лет.

Чазз Уизерспун стал соперником Александра Усика на "коротком уведомлении" - за четыре дня до боя. Первоочередным же соперником крымчанина в дебютном поединке должен был быть французский боксер Карлос Такам. Но перед боем в мае Александр травмировался. А на октябрь из боя снялся уже Такам. В итоге остановились на кандидатуре нидерландца Тайрона Спонга. Но он попался на допинге и был отстранен от боя. В срочном порядке промоутер Усика британец Эдди Хирн нашел замену в лице Уизерспуна. Украинец подходит к своему дебюту в хэвивейте в статусе большого фаворита.

Начиная ориентировочно с 5:30 Gazeta.ua проведет текстовую онлайн трансляцию поединка.

Начинается последний поединок перед боем Усик - Уизерспун. Дмитрий Бивол из Российской Федерации защищает титул WBA в полутяжелом весе против Ленина Кастильо из Доминиканской Республики.

Последний бой андеркарта завершился. Бивол защитил чемпионский пояс - единогласно победа. И уже очень скоро в ринг выйдет Александр Усик!

Легендарный ринг-анонсер Майкл Баффер в центре ринга. Итак, все готово к выходу боксеров на главный бой боксерского шоу. Первым выходит Уизерспун.

На большом экране арены показывают Александра Усика. Сейчас он направится в ринг.

Команда Усика выходит в красивых бело-зеленых халатах под песню "Братья" Василия Жадана.

Трибуны скандируют "Усик, Усик".

Василий Бондарчук исполняет Гимн Украины.

Александр Усик поет вместе с украинской частью трибун. Рука на сердце.

Звучит Гимн США.

Усик у прекрасному настрої! Очікуємо такого ж видовища!

Майкл Баффер произносит свою знаменитую фразу: "Let's get ready to rumble!". Сейчас все начнется!

Огромная поддержка трибун Александра Усика.

Бой начинается!

1 раунд. Неплохой раунд для американца. Он занял центр ринга и постреливает с дистанции. Усик пока кружит вокруг него. Почти без обострений.

2 раунд. Усик включается в бой и забирает раунд. Уж он работает первым номером и проводит несколько точных ударов.

3 раунд. Усик увеличивает темп и его преимущество становится большим. Он легок на ногах, прекрасно передвигается, Уизерспун значительно уступает украинцу в скорости. Трибуны скандируют: "Украина, Украина".

4 раунд. Усик начал вкладываться в удары. Его преимущество растет.

5 раунд. Усик просто расстреливает оппонента. На сколько его еще хватит? Раунд-два?

6 раунд. Усик был близок к завершению боя, но Уизерспун "дожил" до гонга. Развязка приближается.

7 раунд. Усик увеличил темп до максимума. Рефери уже имел основания остановить бой, но дал его продолжить. Однако в перерыве перед восьмым раундом угол Уизерспуна отказывается от продолжения поединка. Победа Александра Усика!

Поздравляем Александра с успешным дебютом в хэвивейта! Поздравляем Украину с красивой победой!

17 победа Александра Усика!

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В послематчевом комментарии Усик заявил, что примет чемпионский бой, если получит такую ​​возможность. И крикнул: "Спасибо!" трибунам, которые очень громко его поддерживали.