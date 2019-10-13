Усик дебютировал в супертяжелой категории с красивой победы

 
Ексклюзивы
1/5
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 1485
"Острые вопросы потопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
"Острые вопросы потопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
1 Просмотров: 720
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
1 Просмотров: 4896
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
Просмотров: 801
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
1 Просмотров: 270
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
Просмотров: 1332
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
5 Просмотров: 2124
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
2 Просмотров: 2628
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Просмотров: 1377
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
2 Просмотров: 3258
Фото
Все фото
16
14
9
16
6
Фото украинки, которую называют самой сексуальной легкоатлеткой мира
Фото украинки, которую называют самой сексуальной легкоатлеткой мира
Фото очаровательной переводчицы, которая затмила известного футболиста
Фото очаровательной переводчицы, которая затмила известного футболиста
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
Разбитая бровь Тайсона Фьюри напомнила зрителям о Кличко
Разбитая бровь Тайсона Фьюри напомнила зрителям о Кличко
Видео
Все видео
Усик заставил сдаться американского ветерана
Усик заставил сдаться американского ветерана
Италия досрочно вышла на Евро
Италия досрочно вышла на Евро
Усик дебютировал в супертяжелой категории с красивой победы
Усик дебютировал в супертяжелой категории с красивой победы
Пригласил всю родню и забил победный мяч – дебютант сборной Чехии поделился ощущениями после победы над Англией
Пригласил всю родню и забил победный мяч – дебютант сборной Чехии поделился ощущениями после победы над Англией
"Нокаутирует, когда захочет": Александр Усик дебютирует в супертяжелом весе
"Нокаутирует, когда захочет": Александр Усик дебютирует в супертяжелом весе
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 2817
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6642
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1404
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 990
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 801
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
12 октября 2019
Просмотров: 432
Золота людина
– Це не лікарі! З умираючих тягнути гроші можуть тільки виродки, – каже Іван. Говоримо про завідувача поліклініки Національного ...
воскресенье, 13 октября 2019 04:56

Усик дебютировал в супертяжелой категории с красивой победы

  Комментировать
Усик дебютировал в супертяжелой категории с красивой победы
Усик дождался дебюта в супертяжах

Доброе утро, панове!

Сегодня состоится знаковое для украинского профессионального бокса событие. Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик проведет долгожданный дебютный бой в супертяжелом весе. На "Wintrust Arena" в Чикаго, США, 32-летний украинец встретится с американцем Чаззом Уизерспуном, 38 лет.

Чазз Уизерспун стал соперником Александра Усика на "коротком уведомлении" - за четыре дня до боя. Первоочередным же соперником крымчанина в дебютном поединке должен был быть французский боксер Карлос Такам. Но перед боем в мае Александр травмировался. А на октябрь из боя снялся уже Такам. В итоге остановились на кандидатуре нидерландца Тайрона Спонга. Но он попался на допинге и был отстранен от боя. В срочном порядке промоутер Усика британец Эдди Хирн нашел замену в лице Уизерспуна. Украинец подходит к своему дебюту в хэвивейте в статусе большого фаворита.

Начиная ориентировочно с 5:30 Gazeta.ua проведет текстовую онлайн трансляцию поединка.

Начинается последний поединок перед боем Усик - Уизерспун. Дмитрий Бивол из Российской Федерации защищает титул WBA в полутяжелом весе против Ленина Кастильо из Доминиканской Республики.

Последний бой андеркарта завершился. Бивол защитил чемпионский пояс - единогласно победа. И уже очень скоро в ринг выйдет Александр Усик!

Легендарный ринг-анонсер Майкл Баффер в центре ринга. Итак, все готово к выходу боксеров на главный бой боксерского шоу. Первым выходит Уизерспун.

На большом экране арены показывают Александра Усика. Сейчас он направится в ринг.

Команда Усика выходит в красивых бело-зеленых халатах под песню "Братья" Василия Жадана.

Трибуны скандируют "Усик, Усик".
Василий Бондарчук исполняет Гимн Украины.

Александр Усик поет вместе с украинской частью трибун. Рука на сердце.

Звучит Гимн США.

Усик у прекрасному настрої! Очікуємо такого ж видовища!

Майкл Баффер произносит свою знаменитую фразу: "Let's get ready to rumble!". Сейчас все начнется!

Огромная поддержка трибун Александра Усика.

Бой начинается!

1 раунд. Неплохой раунд для американца. Он занял центр ринга и постреливает с дистанции. Усик пока кружит вокруг него. Почти без обострений.

2 раунд. Усик включается в бой и забирает раунд. Уж он работает первым номером и проводит несколько точных ударов.

3 раунд. Усик увеличивает темп и его преимущество становится большим. Он легок на ногах, прекрасно передвигается, Уизерспун значительно уступает украинцу в скорости. Трибуны скандируют: "Украина, Украина".

4 раунд. Усик начал вкладываться в удары. Его преимущество растет.

5 раунд. Усик просто расстреливает оппонента. На сколько его еще хватит? Раунд-два?

6 раунд. Усик был близок к завершению боя, но Уизерспун "дожил" до гонга. Развязка приближается.

7 раунд. Усик увеличил темп до максимума. Рефери уже имел основания остановить бой, но дал его продолжить. Однако в перерыве перед восьмым раундом угол Уизерспуна отказывается от продолжения поединка. Победа Александра Усика!

Поздравляем Александра с успешным дебютом в хэвивейта! Поздравляем Украину с красивой победой!

17 победа Александра Усика!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Нокаутирует, когда захочет": Александр Усик дебютирует в супертяжелом весе

В послематчевом комментарии Усик заявил, что примет чемпионский бой, если получит такую ​​возможность. И крикнул: "Спасибо!" трибунам, которые очень громко его поддерживали.

Автор: Василий ТАНКЕВИЧ, Юрий СТРИГУН
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Усик дебютировал в супертяжелой категории с красивой победы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
октября

Сны важны для психического здоровья: ученый

Самое читаемое
Главаря ДНР Пушилина арестовали в Москве
Главаря ДНР Пушилина арестовали в Москве 1 Просмотров: 19665
Под Киевом мужчина трое суток насиловал и бил подругу сожительницы
Под Киевом мужчина трое суток насиловал и бил подругу сожительницы Просмотров: 16443
Фото украинки, которую называют самой сексуальной легкоатлеткой мира
Фото украинки, которую называют самой сексуальной легкоатлеткой мира
16
 Просмотров: 14743
&quot;Люди странные&quot; - мужчина 8 лет фотографировал городское безумие
"Люди странные" - мужчина 8 лет фотографировал городское безумие
14
 Просмотров: 14725
Отобрали у пенсионерки пакет с продуктами и рассыпали по асфальту
Отобрали у пенсионерки пакет с продуктами и рассыпали по асфальту
 2 Просмотров: 13132
Спорт
Усик заставил сдаться американского ветерана
Усик заставил сдаться американского ветерана
 Просмотров: 18
Италия досрочно вышла на Евро
Италия досрочно вышла на Евро
 Просмотров: 198
Журналист предал гласности зарплаты футбольных чиновников
Журналист предал гласности зарплаты футбольных чиновников Просмотров: 630
Фото украинки, которую называют самой сексуальной легкоатлеткой мира
Фото украинки, которую называют самой сексуальной легкоатлеткой мира
16
 Просмотров: 14779
Маркевич просит "Шахтер" отпустить Степаненко в Англию
Маркевич просит "Шахтер" отпустить Степаненко в Англию Просмотров: 1440
Больше всего комментируют
3
Зеленский назвал свою ошибку в должности президента
3
У задержанного в Крыму Приходько изъяли крымскотатарский флаг
2
Члена правительства раскритиковали за пренебрежение к украинскому языку
2
Отобрали у пенсионерки пакет с продуктами и рассыпали по асфальту
2
Инициированный Герусом импорт электроэнергии из РФ позволит российским лоббистам поднять вопрос о снятии санкций — СМИ
Голосов: 987
Голосование Кто сейчас самый сильный украинский футболист?
  • 1) Александр Зинченко
  • 2) Тарас Степаненко
  • 3) Андрей Ярмоленко
  • 4) Роман Яремчук
  • 5) Виктор Цыганков
  • 6) Руслан Малиновский
  • 7) Марлос
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua