Усик дебютировал в супертяжелой категории с красивой победы

Доброе утро, панове!
Сегодня состоится знаковое для украинского профессионального бокса событие. Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик проведет долгожданный дебютный бой в супертяжелом весе. На "Wintrust Arena" в Чикаго, США, 32-летний украинец встретится с американцем Чаззом Уизерспуном, 38 лет.
Чазз Уизерспун стал соперником Александра Усика на "коротком уведомлении" - за четыре дня до боя. Первоочередным же соперником крымчанина в дебютном поединке должен был быть французский боксер Карлос Такам. Но перед боем в мае Александр травмировался. А на октябрь из боя снялся уже Такам. В итоге остановились на кандидатуре нидерландца Тайрона Спонга. Но он попался на допинге и был отстранен от боя. В срочном порядке промоутер Усика британец Эдди Хирн нашел замену в лице Уизерспуна. Украинец подходит к своему дебюту в хэвивейте в статусе большого фаворита.
Начиная ориентировочно с 5:30 Gazeta.ua проведет текстовую онлайн трансляцию поединка.
Начинается последний поединок перед боем Усик - Уизерспун. Дмитрий Бивол из Российской Федерации защищает титул WBA в полутяжелом весе против Ленина Кастильо из Доминиканской Республики.
Последний бой андеркарта завершился. Бивол защитил чемпионский пояс - единогласно победа. И уже очень скоро в ринг выйдет Александр Усик!
Легендарный ринг-анонсер Майкл Баффер в центре ринга. Итак, все готово к выходу боксеров на главный бой боксерского шоу. Первым выходит Уизерспун.
На большом экране арены показывают Александра Усика. Сейчас он направится в ринг.
Команда Усика выходит в красивых бело-зеленых халатах под песню "Братья" Василия Жадана.
Трибуны скандируют "Усик, Усик".
Василий Бондарчук исполняет Гимн Украины.
Александр Усик поет вместе с украинской частью трибун. Рука на сердце.
Звучит Гимн США.
Усик у прекрасному настрої! Очікуємо такого ж видовища!
Майкл Баффер произносит свою знаменитую фразу: "Let's get ready to rumble!". Сейчас все начнется!
Огромная поддержка трибун Александра Усика.
Бой начинается!
1 раунд. Неплохой раунд для американца. Он занял центр ринга и постреливает с дистанции. Усик пока кружит вокруг него. Почти без обострений.
2 раунд. Усик включается в бой и забирает раунд. Уж он работает первым номером и проводит несколько точных ударов.
3 раунд. Усик увеличивает темп и его преимущество становится большим. Он легок на ногах, прекрасно передвигается, Уизерспун значительно уступает украинцу в скорости. Трибуны скандируют: "Украина, Украина".
4 раунд. Усик начал вкладываться в удары. Его преимущество растет.
5 раунд. Усик просто расстреливает оппонента. На сколько его еще хватит? Раунд-два?
6 раунд. Усик был близок к завершению боя, но Уизерспун "дожил" до гонга. Развязка приближается.
7 раунд. Усик увеличил темп до максимума. Рефери уже имел основания остановить бой, но дал его продолжить. Однако в перерыве перед восьмым раундом угол Уизерспуна отказывается от продолжения поединка. Победа Александра Усика!
Поздравляем Александра с успешным дебютом в хэвивейта! Поздравляем Украину с красивой победой!
17 победа Александра Усика!
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В послематчевом комментарии Усик заявил, что примет чемпионский бой, если получит такую возможность. И крикнул: "Спасибо!" трибунам, которые очень громко его поддерживали.
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