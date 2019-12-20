Умерла легендарная украинская теннисистка, которая побеждала на Уимблдоне

Галина Бакшеева стала первой Украинской, которая побеждала на Уимблдоне. Фото: из открытых источников

В среду вечером, 18 декабря, в возрасте 74 лет умерла легендарная украинская теннисистка Галина Бакшеева.

Бакшеева была настоящей легендой мирового тенниса. Она была первой представительницей СССР, которой удалось стать победительницей престижного теннисного турнира Уимблдон. Она выиграла эти соревнования в юниорском разряде дважды - в 1961-м и 1962 годах, пишет "Обозреватель"

После завершения карьеры Галина Петровна работала тренером в киевских спортклубах "Антей" и "Наука".

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Галина Бакшеева была 13-кратной чемпионкой Союза в одиночном, парном и смешанном разрядах, неоднократно выигрывала Спартакиады народов СССР и чемпионата Украины.