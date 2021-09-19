Умер рекордсмен английского футбола

Джимми Гривз был чемпионом мира. Фото: "Тоттэенхэм"

Знаменитый форвард "Челси", "Тоттенхэма" и сборной Англии Джимми Гривз умер утром в воскресенье в собственном доме, информирует Sky Sports. Великий бомбардир прожил 81 год.

Гривз начинал свою карьеру в "Челси", однако настоящую славу получил в "Тоттенхэме". Нападающий целом наколотил 357 голов в элитном дивизионе Англии, до сих пор остается рекордом. Со "шпорами" он завоевал два Кубка Англии и Кубок обладателей кубков.

Также Джимми выиграл с Англией Кубок мира 1966 года, однако во время турнира получил травму и не вышел на поле в финале. Он забил 44 гола в 57 матчах за сборную.

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