Умер легендарный врач "Динамо" и сборной Украины

Владимир Малюта работал в "Динамо" 47 лет. Фото: ФК "Динамо" Киев

На 81 году жизни скончался легендарный врач киевского "Динамо" Владимира Малюта.

Малюта скончалась в результате внезапной остановки сердца на рабочем месте в Конча-Заспе, сообщает Мeta-ratings.com.ua.

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Владимир Игоревич работал в Динамо с 1975 после приглашения Валерия Лобановского. До 2018 он возглавлял медицинский центр киевского клуба. Также многолетний опыт работы в сборной Украины.

Малюта был награжден Орденом "За Заслуги" I, II, III степеней, а также орденом Князя Ярослава Мудрого.

11 октября от коронавируса скончался легендарный игрок и селекционер "Динамо" Анатолий Сучков. Он выступал за "Динамо" в период 1959-1964 годов. Вместе с киевским клубом он стал чемпионом СССР в 1961 году. Это первое чемпионство киевского клуба в истории. В "Динамо" Сучков работал тренером-селекционером с 1974 по 1994 год и в период 1999-2009 годов. Он стал самым успешным селекционером в истории киевского клуба, найдя для команды целую плеяду футболистов, ставших впоследствии лидерами киевского клуба: Анатолия Демьяненко, Вадима Евтушенко, Василия Раца, Андрея Баля, Сергея Балтачу, Олега Кузнецова, Сергея Юрана.