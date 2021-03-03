Умер комментатор, который работал для Украины на Евро-2012

Юрий Розанов в 2019 году потерял сознание. Подозревал инсульт, но оказалось – рак мозга. Фото: Антон Сергиенко

Российский комментатор Юрий Розанов ушёл из жизни в возрасте 59 лет. Об этом сообщил его коллега Михаил Моссаковский.

"Умер Юра Розанов. Через 15 минут эфир. Не знаю, как работать", — написал Моссаковский в своём "твиттере".

Юрий Розанов комментировал Евро-2012 на телеканале "Украина", затем работал на каналах "Футбол-1" и "Футбол-2". С началом российско-украинской войны вернулся в Москву.

Два последних года комментатор лечился от рака головного мозга.

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В апреле 2015 года умер телекоментатр каналов "Футбол" Сергей Панасюк. Он упал во время матча. Реанимационные мероприятия эффекта не дали. Ему было 33.