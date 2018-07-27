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пятница, 27 июля 2018 16:09

Умер экс-вратарь хоккейного клуба "Сокол"

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Умер экс-вратарь хоккейного клуба &quot;Сокол&quot;
Умер голкипер хоккейного клуба "Сокол". Фото: sashap.net

Потеря в мире украинского спорта. В возрасте 62 лет ушел из жизни легендарный украинский вратарь хоккейного клуба "Сокол" Юрий Шундров.

"Шундров течение 16 лет выступал в составе" Сокола ", с которым получил бронзовые медали чемпионата СССР, а также несколько раз становился чемпионом Украины.

В составе сборной Украины был участником четырех чемпионатов мира 1995, 1997, 1998, 1999 (элитный дивизион). Всего за национальную сборную провел 23 матча (30 пропущенных шайб).

Тренерскую деятельность начал в юниорской сборной Украины (2002-2003). Дважды входил в тренерский штаб национальной сборной Украины (2006-2008 и 2010-2011). Был одним из тренеров российских команд "Металлург" (2008-2010), ЦСКА (2011-2013) и "Сочи" (2014-2017)", - рассказывает tribuna.com.

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26 декабря в Торонто скончался знаменитый канадский хоккейный голкипер с украинскими корнями Джонни Бауэр. Ему было 94 года.

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