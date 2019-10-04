Умер 31-летний форвард сборной Нигерии

Бывший форвард сборной Нигерии 31 -летний Айзек Промис умер из-за остановки сердца.
Об этом пишет "Футбол 24"
"Мы с грустью узнали о внезапной смерти бывшего форварда сборной Нигерии Айзека Промис.
Промис был капитаном команды, которая выиграла серебро на Олимпиаде в Пекине. Наши мысли и молитвы сейчас с его семьей. Пусть его душа покоится с миром, аминь ", - говорится в заявлении федерации футбола Нигерии.
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Главным достижением Промис стала серебряная медаль на Олимпиаде-2008. Выступал Промис в основном за турецкие клубы. Последние два сезона играл в США.
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