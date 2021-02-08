Улыбающийся Лобановский держал ручку на коленях, раздавая автографы жителям городка на Тернопольщине

Валерий Лобановский изучал потенциал игроков "Динамо". Фото: Орест Лыжечка

В сезоне 1996/97 киевское "Динамо-2" в Первой лиге победило в гостях "Кристалл" из Черткова - 3:0.

Вместе со второй динамовской командой Чертков посетил Валерий Лобановский, чтобы проверить ряд потенциальных кандидатов в основной состав. Из-за вовлеченности некоторых динамовцев в матче сборной Украины вместе с ним прибыла и часть основы, которые по разным причинам туда не попали - Анадрий Гусин, Владислав Ващук, Юрий Максимов, тогдашние легионеры из Беларуси Александр Хацкевич и Валентин Белькевич.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо" завершило сборы разгромной победой

Лобановский только что вернулся на родину после 6-летних заграничных странствий, где тренировал национальные сборные ОАЭ и Кувейта, и начал формировать боеспособную команду.

В первом тайме Хацкевич на 33 мин дальним ударом со штрафного открыл счет, а в конце поединка Андрей Гусин и Владислав Ващук забили еще два гола, киевляне победили - 3:0. Лобановский был очень приветлив, не отказывал никому в автографах.

Валерий Лобановский возглавил "Динамо" третий раз в начале 1997 года и руководил ею до своей смерти 13 апреля 2002 года.