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вторник, 09 февраля 2021 06:11

Улыбающийся Лобановский держал ручку на коленях, раздавая автографы жителям городка на Тернопольщине

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Улыбающийся Лобановский держал ручку на коленях, раздавая автографы жителям городка на Тернопольщине
Валерий Лобановский изучал потенциал игроков "Динамо". Фото: Орест Лыжечка

В сезоне 1996/97 киевское "Динамо-2" в Первой лиге победило в гостях "Кристалл" из Черткова - 3:0.

Вместе со второй динамовской командой Чертков посетил Валерий Лобановский, чтобы проверить ряд потенциальных кандидатов в основной состав. Из-за вовлеченности некоторых динамовцев в матче сборной Украины вместе с ним прибыла и часть основы, которые по разным причинам туда не попали - Анадрий Гусин, Владислав Ващук, Юрий Максимов, тогдашние легионеры из Беларуси Александр Хацкевич и Валентин Белькевич.

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Лобановский только что вернулся на родину после 6-летних заграничных странствий, где тренировал национальные сборные ОАЭ и Кувейта, и начал формировать боеспособную команду.

В первом тайме Хацкевич на 33 мин дальним ударом со штрафного открыл счет, а в конце поединка Андрей Гусин и Владислав Ващук забили еще два гола, киевляне победили - 3:0. Лобановский был очень приветлив, не отказывал никому в автографах.

Валерий Лобановский возглавил "Динамо" третий раз в начале 1997 года и руководил ею до своей смерти 13 апреля 2002 года.

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