"Україна понад усе" – российская газета исправила ошибку 20-летней давности

Россияне покаялись за газетную шапку 20-летней давности

Одно из крупнейших российских изданий "Советский спорт" после победы Украины над Португалией озаглавило статью на украинском языке.

"Україна понад усе. Андрей Шевченко создал лучшую сборную в истории", — пишет российская газета.

"Обыграв Португалию со счетом 2:1, сборная Украины досрочно вышла на Евро-2020. С первого места. Более того, сейчас она первая в первой корзине посева.

Выступление сборной, возглавляемой двумя легендами "Милана" (Андрею Шевченко ассистирует Мауро Тасотти), получилось удивительно удачным и продуктивным.

Стартовав с нулевой ничьей против Португалии, испытав огромные проблемы со считающимся априори аутсайдером Люксембургом, Украина разнесла в мелкую щепку Сербию (5:0), а вчера заставила рыдать на киевском "Олимпийском" самого Криштиану Роналду (2:1).

Перед началом отборочного цикла Шевченко пообещал стране добыть путевку на Евро-2020. В чем-то повторив трюк Олега Блохина (возглавив сборную в 2003-м, тот сразу заявил задачу "выйти на чемпионат мира-2006 с первого места в группе"). Как и Блохин, Шевченко выполнил обещание", — сообщает "Советский спорт".

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В 1999-м накануне матча сборных России и Украины "Советский спорт" вышел с шапкой "Бей, хохлов, спасай Россию".