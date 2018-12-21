Украинский защитник греческого клуба предостерег "Динамо"

Чигринский прокомментировал жеребьевку Лиги Европы. Фото: Footboom.com

Защитник АЕКа Дмитрий Чигринский считает, что "Динамо" не стоит недооценивать "Олимпиакос".

"Читал первые комментарии представителей киевского клуба, и, признаюсь, был немного удивлен.

Они отмечают, что команда из Пирея находится сейчас не в лучшей форме, но, на мой взгляд, это не так. "Олимпиакос" показывает приличный футбол. На мой взгляд, турнирная таблица чемпионата выглядит не совсем показательно, если учитывать качество самой игры.

ПАОК лидирует, но команде часто сопутствует удача, много матчей она выиграла на классе. В игровом плане в последнее время очень хорошо выглядит именно "Олимпиакос", поэтому я бы "Динамо" предостерег.

В сравнении с прошлым годом, "Олимпиакос" сильно прибавил — это совсем не та команда, которую, к примеру, видел Александр Хацкевич, когда просматривал АЕК. Пришло около 15 новых футболистов — из старого коллектива в основе играет максимум три исполнителя. Даже если предположить, что в феврале у них случится спад, у них все равно будет преимущество в игровом тонусе, ведь в чемпионате Греции не будет такого перерыва, как в УПЛ.

Я по нашим матчам помню, как "Динамо" тяжело втягивалось в игровой ритм после сборов. АЕК доминировал в двух поединках. Второй раз может уже не повезти, поэтому к "Олимпиакосу" нужно отнестись очень серьезно - греческая команда этого заслуживает", – сказал Чигринский "Команда №1".

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Дмитрий Чигринский имеет опыт выступлений за "Шахтер" и "Барселону".