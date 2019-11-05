"Украинский язык не забуду" – игрок сборной

Украинский полузащитник "Гента" Роман Безус рассказал, владеет ли голландским языком.
"Совсем чуть-чуть. Я понимаю, когда кто-то общается между собой, самому высказываться сложно. Дело в том, что у нас в команде преобладает английский. Так что нет большой нужды садиться за парту", – пишет "Трибуна".
"Тем более, что в "Генте" есть украинская диаспора, поэтому и родной язык не забудешь. Психологически это очень помогает.
Есть у нас и грузины, с которыми можно поговорить по-русски", — сказал Безус.
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Кроме Безуса в "Генте" играют украинцы Роман Яремчук и Игорь Пластун.
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