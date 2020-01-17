Украинский тренер возглавит сборную Азербайджана

Роман Григорчук работал в Азербайджане 4 года на клубном уровне. Фото: из открытых источников

Украинский тренер Роман Григорчук близок к тому, чтобы возглавить национальную сборную Азербайджана.

Тамошняя Федерация футбола уже начала переговоры с Григорчуком и надеется, что именно он станет новым тренером команды, сообщает "Динамомания"

Предыдущим наставником азербайджанцев был Никола Юревич. Хорвата освободили в декабря 2019 года из-за провала в отборе на Евро-2020 - всего одно очко в 8 матчах и закономерная последняя ступенька группы Е.

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Роман Григорчук уже имел опыт работы в азербайджанском футболе. С 2014-го по 2018 год он возглавлял "Габалу", с которой получал серебряные и золотые медали чемпионата страны. В Украине тренер известен по работе с "Черноморцем" и "Металлургом" Запорожье.