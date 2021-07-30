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пятница, 30 июля 2021 14:31

Украинский пловец вышел в полуфинал Олимпиады

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Украинский пловец вышел в полуфинал Олимпиады
Владислава Бухов показал пятое время в квалификации. Фото: Instagram Владислава Бухова

Украинский пловец 19-летний Владислав Бухов вышел в полуфинал Олимпиады.

В категории 50 м вольным стилем Бухов показал пятое время среди всех участников 10 квалификационных заплывов.

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Украинец проплыл дистанцию за 21,73 с. Лучшее время показал американец Кэлеб Дрессел - 21,32 с.

В полуфинал вышли 16 лучших пловцов. Соревнования проведут 31 июля.

Олимпиада в Японии продлится с 23 июля по 8 августа.

Украина в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости. На Олимпийских играх разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

В активе сборной Украины на Играх в Токио четыре бронзовые награды.

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июля

Арбитру привиделся гол в финале Кубка мира

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