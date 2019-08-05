Украинский пловец выиграл золото на этапе кубка мира в Токио

В Японии Андрей Говоров выиграл золото

Украинский пловец Андрей Говоров выиграл золото на этапе кубка мира, который сейчас проходит в Токио.

Говоров показал первый результат в своей излюбленной дисциплине — 50 метров баттерфляем.

Время украинца — 23,10 секунд, и он лишь на одну сотую секунды опередил представителя Венгрии Себастьяна Сабо, который показал второй результат. Бронза в активе американца Майкла Эндрю, показатель которого — 23,24 секунды.

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Кубок Мира-2019 по плаванию состоит из девяти этапов. Следующий этап также пройдет в Азии — в китайском городе Цзинань.