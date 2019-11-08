Украинский пловец с рекордом победил на этапе Кубка мира

Михаил Романчук установил рекорд в Дохе. Фото: из открытых источников

23-летний украинский пловец Михаил Романчук установил рекорд на седьмом этапе Кубка мира по плаванию, который проходит в катарское Дохе.

После серебра на дистанции 400 м вольными стилем украинец Романчук получил серебро на этапе Кубка мира по плаванию он выиграл золото на дистанции 1500 м, информирует "24 канал"

Результат Романчука составил 14: 51.61. Это рекорд Кубка решетка. Он значительно опередил серебряного призера чеха Яна Мычко (14: 58.30). Бронзу выиграл венгр Гергель Дьюрта (14: 59.88).

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Михаил Романчук - украинский пловец, чемпион Европы 2018, серебряный призер чемпионата мира 2017, медалист юношеских олимпийских игр и чемпионатов мира и Европы по плаванию.