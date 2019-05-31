Украинский нападающий перешел в европейский клуб

Александр Зубков в следующем сезоне будет играть в квалификации Лиги чемпионов.

Форвард "Шахтера" Александр Зубков стал игроком "Ференцвароша", где уже выступает Игорь Харатин, а главным тренером является Сергей Ребров.

"Ференцварош" на своем официальном сайте объявил о переходе нападающего Александра Зубкова. Подробности контракта пока не сообщаются.

Ранее была информация, что венгерский клуб арендует футболиста на сезон 2019/20. Этот сезон он провел в аренде в "Мариуполе" и помог азовцам выйти к квалификации Лиги Европы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Динамовец стал лучшим в чемпионате Украины по системе гол+пас

В составе "Ференцвароша" выступает украинский хавбек Игорь Харатин, а главным тренером является Сергей Ребров. Также в сезоне 2018/19 здесь играл Иван Петряк, но затем оформил скандальный переход в "Види".