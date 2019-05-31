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пятница, 31 мая 2019 16:00

Украинский нападающий перешел в европейский клуб

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Украинский нападающий перешел в европейский клуб
Александр Зубков в следующем сезоне будет играть в квалификации Лиги чемпионов.

Форвард "Шахтера" Александр Зубков стал игроком "Ференцвароша", где уже выступает Игорь Харатин, а главным тренером является Сергей Ребров.

"Ференцварош" на своем официальном сайте объявил о переходе нападающего Александра Зубкова. Подробности контракта пока не сообщаются.

Ранее была информация, что венгерский клуб арендует футболиста на сезон 2019/20. Этот сезон он провел в аренде в "Мариуполе" и помог азовцам выйти к квалификации Лиги Европы.

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В составе "Ференцвароша" выступает украинский хавбек Игорь Харатин, а главным тренером является Сергей Ребров. Также в сезоне 2018/19 здесь играл Иван Петряк, но затем оформил скандальный переход в "Види".

https://football24.ua
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Дата
31
мая

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