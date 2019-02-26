Украинский клуб разорвал контракт с футболистом из чемпионата Крыма

Чеботарев не сообщил "Вересу", что выступал в аннексирована Крыму .. Фото: Matchday.ua

Ровенский "Верес" решил прекратить сотрудничество с полузащитником Сергеем Чеботаревым, которого подписал 23 февраля, сообщает официальный сайт "Вереса".

Это связано с тем, что 27-летний украинец принимал участие в соревнованиях на территории временно аннексированного Крыма.

Хавбек в 2016 году году играл в так называемом чемпионате Крыма за клуб "Кафа".

Клуб отмечает, что им не было об этом известно. Чеботарев в своих документах предыдущими клубами указал "Буковину" и грузинский "Зугдиди".

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Также ровенский клуб обратился к руководству УПЛ и ПФЛ с просьбой принять решение по футболистам, которые играли в чемпионатах на временно оккупированных территориях Крыма, Луганской и Донецкой областей, а также опубликовать информацию о таких футболистах и решениях по ним.