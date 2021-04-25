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воскресенье, 25 апреля 2021 18:10

Украинский гимнаст выиграл золото на чемпионате Европы

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Украинский гимнаст выиграл золото на чемпионате Европы
Игорь Радивилов выиграл золото в опорном прыжке. Фото: УП

Украинский гимнаст Игорь Радивилов выиграл золото в опорном прыжке, а Анастасия Бачинская - бронзу на бревне на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в швейцарском Базеле.

28-летний Радивилов защитил статус чемпиона Европы в опорном прыжке, сообщает Sport.ua.

Второе место занял Андрей Медведев из Израиля, третье - Джарни Реджине-Моран из Великобритании. Радивилов уже имеет 10 медалей чемпионатов Европы в карьере.

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Бачинская выиграла на этом чемпионате Европы бронзу на бревне. Она имела статус второй запасной. Смогла выступить в финале из-за отказа двух участниц.

Украинский борец греко-римского стиля и народный депутат от партии "Слуга народа" Жан Беленюк выиграл бронзовую медаль чемпионата Европы по спортивной борьбе. Чемпионат проходит в столице Польши Варшаве.

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