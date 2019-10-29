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вторник, 29 октября 2019 15:43

Украинский футбольный клуб ездит на автобусе с венгерскими номерами

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Украинский футбольный клуб ездит на автобусе с венгерскими номерами
Василий Кобин выступал за "Карпаты", "Шахтер", "Верес" и "Минай". Сейчас является главным тренером команды из Закарпатья. Фото: из открытых источников

Украинский футбольный клуб Первой лиги "Минай" использует автобус на венгерском регистрации, сообщает "24 канал".

Главный тренер команды с Закарпатья Василий Кобин ответил на вопрос журналиста о венгерских номера автобуса клуба после игры с "Волынью" (0:1).

"Венгерские номера? Какое это отношение имеет к сегодняшней игре? Я могу говорить только о том, что происходило на зеленом поле в течение 90 минут. Относительно автобуса - возьмите, напишите "бумагу" в ФК" Минай "и спросите у клуба, почему у нас венгерские номера", - сказал Кобин на послематчевой пресс-конференции.

Стоит отметить, что от села Минай, что находится под Ужгородом, в венгерской границы примерно 23 км.

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"Минай" находится на с7-м месте турнирной таблицы Первой лиги Украины. У команды Василия Кобина 27 очков после 15 сыгранных встреч.
Следующую игру закарпатцы проведут в среду, 30 октября, против ПФК "Львов" в рамках Кубка Украины.

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Дата
29
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