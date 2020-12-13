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воскресенье, 13 декабря 2020 03:57

Украинский футболист заболел коронавирусом

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Украинский футболист заболел коронавирусом

Нападающий испанского "Альбасете" Роман Зозуля сдал положительный тест на коронавирус.

Зозуля после положительного теста находится дома на самоизоляции. Отмечается, что футболист чувствует себя хорошо. Сообщается на сайте клуба.

"Альбасете" строго придерживается протокола, установленного органами здравоохранения и Ла Лигой, так что все игроки, технические специалисты и сотрудники прошли тесты на антигены с негативными результатами.

В нынешнем сезоне ексфорвард сборной Украины сыграл во втором дивизионе чемпионата Испании 17 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

"Альбасете" украинского форварда Романа Зозули остался без главного тренера. Испанский клуб отправил в отставку Арица Лопеса Гарая на фоне провальных результатов.

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