Украинский футболист выступил против проведения в Киеве гей-парадов

Александр Нойок уже 4 сезон выступает в Белоруссии. Фото: "Динамо" Минск

Украинский футболист брестского "Динамо" Александр Нойок выступил против гей-парадов. Футболист заявил, что ему больно за то, что в Киеве состоялся марш равенства.

Об этом сообщает "24 канал".

Футболист утверждает, что он не гомофоб, но утверждает, что Украина "православная страна, здесь этого не надо".

"В Киеве провели, но я считаю, что этого не должно было быть. Мне было больно. Страна победила фашизм, все бсражались", - сказал Нойок.

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Нойок является воспитанником донецкого "Шахтера". В Украине он выступал за "Закарпатье", "Металлист" и донецкий "Металлург". В 2016-м перешел в "Динамо" Минск. С 2018-го выступает за "Динамо" Брест.